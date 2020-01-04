Valizinden silah çıktı, "kime ait bilmiyorum" dedi

04.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:30

Eskişehir'de şehirler arası otobüs terminaline giren bir kişi, x-ray cihazı kontrolünde valizinde tespit edilen silahın kendisine ait olmadığını ve kim tarafından konulduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Dün gece saatlerinde Eskişehir Otogarına gelen A.K. (54), x-ray cihazı kontrolünde valizinde silah bulunduğu gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

Yapılan aramada 1 tabanca ve 6 dolu mermi ele geçiren polis, A.K.'dan silahın ruhsatını istedi. Silahın kendisine ait olmadığını iddia eden A.K, polislere, "kime ait bilmiyorum." cevabını verdi.

Silaha ve mermilere el koyan ve şüpheliyi gözaltına alan polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA