Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı
Haberler » Güncel » Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Haber

Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

22.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:46
Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

 

OSMANİYE'de ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polisi ile birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde bir şahısın yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı.Kadirli turnikelerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, Diyarbakır'dan Mersin istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.B.'ye ait valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin içerisine, narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için toz kahve ve sabun kalıpları konulduğu görüldü.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan R.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler