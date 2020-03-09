Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi
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Edremit, Polis, Van, 3. Sayfa

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcuya ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.

09.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:31
Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir yolcuya ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir firmaya ait otobüste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Otobüsün bagajında, narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada, yolcu E.K.'ye ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan E.K. isimli yolcu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Valizin kasnağında 2 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi

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