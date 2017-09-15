Valize Gizlenerek Gürcistan'a Geçmeye Çalışan Rus Kadın Yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinde, valize gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmeye çalışan Rusya uyruklu kadın yakalandı.

POLİSLER VALİZİN AĞIRLIĞINDAN ŞÜPHELENDİ

Güvenlik güçleri, yaya olarak Gürcistan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu 46 yaşındaki D.S.'nin taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.



Ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan D.S.'yi bir süre takip etti. D.S.'yi durdurarak arama yapan ekipler, sürükleyerek götürmeye çalıştığı valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.



MAHKEMEDE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMUŞ

Kadının, karıştığı trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Rusya uyruklu 27 yaşındaki Angelina Samusenko olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan D.S.'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği, gözaltındaki Samusenko'ya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.