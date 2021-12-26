VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otogarda valizinde yapılan aramada 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde bulunan M.Ş.D. tutuklandı.

Manavgat'a doğu illerinden otobüsle uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsten inen M.Ş.D.'nin şüpheli hareketleri üzerine harekete geçti. M.Ş.D.'nin eşyaları arasında bulunan valize narkotik köpeği Pars'ın da tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, streç poşete sarılı 1 kilo 825 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ş.D., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.