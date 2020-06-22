Valizden kaçak servet çıktı
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Valizden kaçak servet çıktı

Adana'da otobüsü durduran polis, bir yolucunun valizinden piyasa değeri 47 bin liralık kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Valizden kaçak servet çıktı
22.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:56

Adana'da otobüsü durduran polis, bir yolucunun valizinden piyasa değeri 47 bin liralık kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik park alanında uygulama yaptı. Denetim kapsamında polis, bir otobüsü durdurarak arama başlattı. Arama sonucu M.E. isimli yolcunun valizinden piyasa değeri 47 bin lira olan bin 580 adet elektronik sigara çıktı. Polis, sigaralara el koyarken zanlıyı da gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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