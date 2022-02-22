VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR - Haberler
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VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerine takip edilip, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilin bagajındaki valizin içerisinde 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ömer Y. (22) ile arkadaşı Ramazan T. (20), susma hakkını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, D400 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ömer Y. ile yanındaki arkadaşı Ramazan T.?nin indirildiği araçta arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 8 kilo 724 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, susma hakkını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Y. ile Ramazan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

VALİZDEN 8 KİLO ESRAR ÇIKTI, SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Esrar, Güncel, Haberler

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