VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU
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VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Poyraz' ile yaptığı aramada bir yolcunun valizinde 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Poyraz' ile yaptığı aramada bir yolcunun valizinde 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında Bingöl'den gelip Adana yönüne giden yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta narkotik köpeği Poyraz ile arama yapıldı. Poyraz, H.K. isimli yolcunun çantasına tepki verdi. Çantada yapılan aramada, 39 parça halinde 22 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. H.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU
VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU
VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU
VALİZDEKİ UYUŞTURUCUYU NARKOTİK KÖPEĞİ 'POYRAZ' BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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