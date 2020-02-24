'Valizdeki ceset' sanığı beraat kararı ardından tazminat davası açacak

24.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:24

İZMİR'in Menemen ilçesinde, Melahat Mersinli'nin (66) sazlık alana atılan valizde cesedinin bulunmasıyla ilgili görülen davada cinayeti itiraf eden yeğeni Özkan Kahramanoğlu'nun 28 yıl 4 aylık hapis cezasının yanı sıra diğer 7 tutuksuz sanık hakkında verilen beraat kararları onandı. Beraat eden Erhan Uğur, haksız yere 4 gün gözaltında kaldığını ve avukatıyla görüştürülmediğini öne sürerek, "Tefecilik yaptığım, Mersinli'nin benden borç aldığı ve cinayetle ilgim olduğu suçlaması bana çok ağır geldi. Tazminat davası açacağız" dedi.

Seyrek Mahallesi'ndeki tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, geçen yıl 6 Haziran akşamı sazlıkta kötü kokunun geldiği valizi bulunca polise haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, valizi açtığında kadın cesediyle karşılaştı. Cansız beden, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin, Melahat Mersinli'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayeti işlediği tespit edilen, Mersinli'nin yeğeni Özkan Kahramanoğlu ise olaydan yaklaşık 4 ay sonra, Ankara'da gözaltına alınabildi. Adliyeye sevk edilen Kahramanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANOĞLU'NA 28 YIL 4 AY HAPİS, 7 KİŞİYE BERAATKarşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Özkan Kahramanoğlu, davanın ilk duruşmasında, suçunu itiraf etti. Kahramanoğlu, "Ben Mersinli'ye çektiği bir para için kefil olmuştum. Ödeme konusunda güçlük çıkardı, boğarak öldürdüm ve bir valize koydum" dedi.Mahkemeye heyeti, tutuklu sanık Özkan Kahramanoğlu hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 'İyi hal' indirimi hükümlerinin uygulanmasına karar veren mahkeme heyeti, Kahramanoğlu'nu 25 yılı 'kasten adam öldürmek' suçundan olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Kahramanoğlu'nun eşi E.K., babası S.K., kardeşi H.K., kayınpederi Ahmet Y., eşi Hatice Y., tefeci oldukları ve Mersinli'nin kendilerinden borç aldığı iddia edilen S.A.G. ile Erhan Uğur hakkında ise beraat kararı verildi.TAZMİNAT DAVASI AÇACAKDosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararını onadı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Erhan Uğur, soruşturma ilk başladığında 4 gün boyunca gözaltına alındığı ve bu süreçte avukatıyla da görüştürülmediğini öne sürerek, "Ben kuyumculuk yapıyorum ve yaşadığım bölgede birçok kişi beni tanır. Tefecilik yaptığım, Mersinli'nin benden borç aldığı ve cinayetle ilgim olduğu suçlaması bana çok ağır geldi. Bu süreçte hem işlerimde aksamalar oldu hem de manevi olarak çok zedelendim. 2 çocuğum var, ne onlar beni ne de ben onları 4 gün boyunca görebildim. Süreç beni ve ailemi çok yıprattı. Tazminat davası açacağız" diye konuştu.

Erhan Uğur'un avukatı Erim Sezgin ise konuyla ilgili tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA