VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU

VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada, valiz içinde 8 kilo 215 gram metanfetamin ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan detaylı aramalarda, araçtaki valizde 8 kilo 215 gram metamfetamin ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.