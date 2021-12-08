VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada, valiz içinde 8 kilo 215 gram metanfetamin ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

VAN'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan aramada, valiz içinde 8 kilo 215 gram metanfetamin ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpek 'Irmak' ile yapılan detaylı aramalarda, araçtaki valizde 8 kilo 215 gram metamfetamin ile 2 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU

VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU

VALİZDEKİ 10 KİLO UYUŞTURUCUYU 'IRMAK' BULDU

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

 Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Tasmasız dolaştırılan pitbull tarafından parçalanan köpeğin sahibi harekete geçti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title