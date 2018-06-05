Rus Sahibi Tarafından Teslim Alınmayan Valizden Sürüngen Hayvanlar Çıktı

Sahibi tarafından Rusya'da teslim alınmayan ve İstanbul'a gönderilen valizin içerisinde kaplumbağa, yılan ve akreplerden olaşan 9 çeşit canlı hayvan çıktı.

Vietnam'dan İstanbul'a gelen ve aktarmalı olarak Rusya'ya giden Valeeva E., isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz, sahibi tarafından teslim alınmadığı için İstanbul'a geri gönderildi. Bagajın kayıp eşya deposuna alınması öncesi yapılan kontrol sırasında çantanın içerisinde çok sayıda canlı havyan olduğu görüldü.

GÖREVLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bunun üzerine valizi açan görevliler şaşkına döndü. Valizin içinde saklama kapları ve özel çuvallara yerleştirilmiş Burma Pitonu, Albina Ormanı Kertenkelesi, Vietnam Kurbağası, kaplumbağa, akrep gibi 9 değişik türde sürüngen hayvan tespit edildi. Hayvanlar gümrük görevlileri tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

ÖLMELERİNİ GÜMRÜK MEMURLARI ÖNLEDİ

Atatürk Havalimanı'nda sahipsiz bir bagajdan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, çantayı incelemeye aldı. İncelemenin ardından uzun süredir çantanın içinde bekleyen ve havasızlıktan ölmek üzere olan hayvanların hayatını ekipler kurtardı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, ele geçirilen hayvanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekiplerine teslim etti