Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
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Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu

23.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:57
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu

MERSİN'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Mila'nın tepki verdiği valizden ve çantadan 24 kilo 785 gram takoz esrar ile 24 bin 600 sentetik ecza maddesi, 3 bin 400 captagon hap ele geçirildi.

MERSİN'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği Mila'nın tepki verdiği valizden ve çantadan 24 kilo 785 gram takoz esrar ile 24 bin 600 sentetik ecza maddesi, 3 bin 400 captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Polis ekipleri, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada narkotik köpeği Mila'nın tepki verdiği bavul ve çantada 24 kilo 785 gram takoz esrar, 24 bin 600 sentetik ecza maddesi, 3 bin 400 captagon hap, 1 hassas terazi ve 20 bin 100 TL para ele geçirildi. Yabancı uyruklu I.S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.S.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu
Valiz ve çantadaki yüklü miktardaki uyuşturucu narkotik köpeği Mila buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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