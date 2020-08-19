Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı Vali maske takmayan yaşlı kadına Cumhurbaşkanının gönderdiği maskeyi verdi Karabük Valisi Fuat Gürel: "Düğün ortamlarından, akşam, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla...

Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı

Vali maske takmayan yaşlı kadına Cumhurbaşkanının gönderdiği maskeyi verdi

Karabük Valisi Fuat Gürel:

"Düğün ortamlarından, akşam, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla"

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) denetimi sırasında maske takmadığını fark ettiği yaşlı kadına maske maske vermek istedi, yaşlı kadın maskeyi almak istemedi. Vali Gürel, maskeyi Cumhurbaşkanının gönderdiğin belirterek yaşlı kadına verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Esentepe Mahallesi'nde denetimlere katılan Vali Gürel, esnafları gezerek korona virüs tedbirlerini denetledi. Vali Gürel, esnaf ve vatandaşları alınan tedbirlere uyulması konusunda hassas davranmalarını istedi. Maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Vali Gürel, maske takmayan yaşlı bir kadınla sohbet etti. Yanındakilerden maske getirmesini isteyen Vali Gürel, maskeyi yaşlı kadına vermek istedi ancak yaşlı kadın maskeyi almak istemedi. Vali Gürel, yumuşak bezli bir maske isteyerek, "Bu daha yumuşak bunu Cumhurbaşkanımız gönderdi. Sen birazdan bunu tak okur mu?" diyerek maskeyi yaşlı kadına verdi.

"Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar"

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından denetim ekiplerinin sahada her gün denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Denetimlerin amacının vatandaşı bilinçlendirmek, duyarlılıklarını arttırmak, kurallara uyulmasını sağlamak olduğunu ifade eden Gürel, "Şu ana kadar 25 binin üzerinde denetim yaptık ve bundan sonrada devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatın asıl önemi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara vatandaşlarımızın uyması. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı olacağız. İlimizde de çok iyi bir denetim mekanizmamız var. Hastanede tedavi olan hastalarımızla, sağlık personelimiz ilgilenmekte ama durumu iyi olan veya temasta olan hastalarımızı da evlerinde takip ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar. Onun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli kontrol halinde. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız" dedi.

"Başarılı olacağız"

"Bizim ilimizdeki özellikle 65 yaş üstü hastalarımızın sayısını kontrol ediyoruz" diyen Vali Gürel, "Onu dışında kronik hastalarımız var. Muhtemelen bu hafta içerisinde biz onunla ilgili bir kısım tedbirler planlayacağız. Tabi sadece belli bir yaşın üzerindeki insanlardan kaynaklı bir durum değil ama onların özellikle korunması gerekiyor. Ama onların sadece evde oturması sorunları çözmüyor. Onlara hastalık götüren başka insanlar var. Onlarla da ilgili bazı tedbirler planlanabilir mi ona bakacağız. Onun ötesinde herkesin dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız. Çok kolay bulaşabilen bir virüs bu. Mücadelenin el birliği ile yapılması gerekiyor. Özellikle hemşehrilerimizden ricamız gittikleri, bulundukları ortamlarda, kalabalık mekanlardan uzak dursunlar ama oraya girmeleri gerekiyorsa da kurallara uygun bir şekilde maske takılırsa, dezenfektan kullanılır, hijyen kurallarına uyulur ve sosyal mesafeye de dikkat edilirse başarılı olacağız" diye konuştu.

"Sohbetlerden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla"

Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında bir artış olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Özellikle birkaç köyümüzde artışlar meydana geldi. Köylerdeki mücadele daha kolay. Köyleri karantina aldığınızda orada yaşayan insan sayısı çok fazla değil. 15-20 kişilik bir köyü karantinaya aldığınızda hastalığı kurutabiliyorsunuz. Asıl sorun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde. Nerede vaka görülürse orada karantina uygulamasına devam edeceğiz. Düğün ortamlarından kaynaklı, akşam oturmaları, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla. Vatandaşlarımızın bunlara daha da dikkat etmesi gerekiyor."

vali Gürel'e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ramazan Erakman eşlik etti.

Kaynak: İHA