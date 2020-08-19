Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı

Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı Vali maske takmayan yaşlı kadına Cumhurbaşkanının gönderdiği maskeyi verdi Karabük Valisi Fuat Gürel: "Düğün ortamlarından, akşam, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla...

19.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:21

Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı

Vali maske takmayan yaşlı kadına Cumhurbaşkanının gönderdiği maskeyi verdi

Karabük Valisi Fuat Gürel:

"Düğün ortamlarından, akşam, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla"

KARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) denetimi sırasında maske takmadığını fark ettiği yaşlı kadına maske maske vermek istedi, yaşlı kadın maskeyi almak istemedi. Vali Gürel, maskeyi Cumhurbaşkanının gönderdiğin belirterek yaşlı kadına verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Esentepe Mahallesi'nde denetimlere katılan Vali Gürel, esnafları gezerek korona virüs tedbirlerini denetledi. Vali Gürel, esnaf ve vatandaşları alınan tedbirlere uyulması konusunda hassas davranmalarını istedi. Maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Vali Gürel, maske takmayan yaşlı bir kadınla sohbet etti. Yanındakilerden maske getirmesini isteyen Vali Gürel, maskeyi yaşlı kadına vermek istedi ancak yaşlı kadın maskeyi almak istemedi. Vali Gürel, yumuşak bezli bir maske isteyerek, "Bu daha yumuşak bunu Cumhurbaşkanımız gönderdi. Sen birazdan bunu tak okur mu?" diyerek maskeyi yaşlı kadına verdi.

"Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar"

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından denetim ekiplerinin sahada her gün denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Denetimlerin amacının vatandaşı bilinçlendirmek, duyarlılıklarını arttırmak, kurallara uyulmasını sağlamak olduğunu ifade eden Gürel, "Şu ana kadar 25 binin üzerinde denetim yaptık ve bundan sonrada devam edeceğiz. Kontrollü sosyal hayatın asıl önemi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara vatandaşlarımızın uyması. Kurallara uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı olacağız. İlimizde de çok iyi bir denetim mekanizmamız var. Hastanede tedavi olan hastalarımızla, sağlık personelimiz ilgilenmekte ama durumu iyi olan veya temasta olan hastalarımızı da evlerinde takip ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız ev karantinasında olması gerekirken dışarı çıkıyorlar. Onun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli kontrol halinde. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız" dedi.

"Başarılı olacağız"

"Bizim ilimizdeki özellikle 65 yaş üstü hastalarımızın sayısını kontrol ediyoruz" diyen Vali Gürel, "Onu dışında kronik hastalarımız var. Muhtemelen bu hafta içerisinde biz onunla ilgili bir kısım tedbirler planlayacağız. Tabi sadece belli bir yaşın üzerindeki insanlardan kaynaklı bir durum değil ama onların özellikle korunması gerekiyor. Ama onların sadece evde oturması sorunları çözmüyor. Onlara hastalık götüren başka insanlar var. Onlarla da ilgili bazı tedbirler planlanabilir mi ona bakacağız. Onun ötesinde herkesin dikkatli olması gerekiyor. Yaşlılar ve kronik hastaların belli alanlara girmesiyle alakalı kısıtlamaları önümüzdeki günlerde planlayacağız. Çok kolay bulaşabilen bir virüs bu. Mücadelenin el birliği ile yapılması gerekiyor. Özellikle hemşehrilerimizden ricamız gittikleri, bulundukları ortamlarda, kalabalık mekanlardan uzak dursunlar ama oraya girmeleri gerekiyorsa da kurallara uygun bir şekilde maske takılırsa, dezenfektan kullanılır, hijyen kurallarına uyulur ve sosyal mesafeye de dikkat edilirse başarılı olacağız" diye konuştu.

"Sohbetlerden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla"

Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında bir artış olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Özellikle birkaç köyümüzde artışlar meydana geldi. Köylerdeki mücadele daha kolay. Köyleri karantina aldığınızda orada yaşayan insan sayısı çok fazla değil. 15-20 kişilik bir köyü karantinaya aldığınızda hastalığı kurutabiliyorsunuz. Asıl sorun mahallelerde, şehir merkezlerinde ve insanların yoğun yaşadığı yerlerde. Nerede vaka görülürse orada karantina uygulamasına devam edeceğiz. Düğün ortamlarından kaynaklı, akşam oturmaları, sabah oturmaları vatandaşların aile ortamında bir araya geldikleri, eş, dost, akraba, dışarıdan gelen vatandaşlarımızla olan sohbetlerinden kaynaklı bulaşmalar çok daha fazla. Vatandaşlarımızın bunlara daha da dikkat etmesi gerekiyor."

vali Gürel'e İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ramazan Erakman eşlik etti.

Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Yeşim Salkım Selami Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Ateş Sabah Çocuk
Şu an buradasınız: Valiyle yaşlı kadının maske pazarlığı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:54:18. #1.14#
title