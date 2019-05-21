Valiyim Diyerek Dolandırıyorlar

Sivas'ta Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcılar Sivas Valisi Salih Ayhan'ın adını kullanıp hayır severleri dolandırıyor.

Sivas'ta dolandırıcılar Ramazan ayına uygun yeni bir metot geliştirdi. Tuzaklarına düşürmek istedikleri kişileri telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sivas Valisi Salip Ayhan ve Özel Kalem Müdürü Himmet Taşpınar olarak tanıtıp, ihtiyaç sahiplerine teslim etmek üzere yardım talep ediyor.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespitinin ardından savcılık ve emniyet güçleri bilgilendirildi. İhtiyaç sahiplerini oyunlarına malzeme eden ve mübarek Ramazan ayında vicdan sahibi insanları dolandırmaya çalışan kişi ya da kişiler, vatandaşlardan kredi kartı, hesap numarası ve kart şifrelerini istedikleri, arayanların etkili ve inandırıcı olmak amacıyla vatandaşlarımıza ait açık kaynak bilgilerini de belirtilerek, ikna ettikleri, bağış girişimlerin de bulundukları tespit edildi.Hiçbir makamın ve kamu kurumunun vali ya da özel kalem olarak vatandaşlarımızdan Ramazan dolayısıyla bağış istemeleri gibi konular söz konusu değildir. İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gerekli yardımlar yapılmakta, hiç kimse mağdur edilmemektedir. Dolayısıyla vali ve özel kalem adını kullanarak bağış talebinde bulunanlara asla itibar edilmemeli, bu şekilde cereyan eden olayların valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine de bilgi verilmesi veya 112 (155) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir." denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA