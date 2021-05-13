Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu
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Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu

Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, huzur evini ziyaret ederek buradaki yaşlıların Ramazan Bayramını kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, huzur evini ziyaret ederek buradaki yaşlıların Ramazan Bayramını kutladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan huzur evinde kalan yaşlıları unutmadı. Vali Ayhan ve eşi Mevlana Mahallesinde bulunan İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur evinde ki yaşlıları ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutlayarak karanfil verdi. Vali Ayhan'ı gören bazı huzur evi sakinlerinin gözleri doldu. Ziyarette Vali Ayhan ve eşine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'da eşlik etti. Yaşlılarla bir süre sohbet eden Vali Ayhan ve eşi, buradan sevgi evlerine geçerek çocuklara hediyeler verdi.

"Bayram, Covid salgınından dolayı biraz buruk geçiyor"

Huzur evinde konuşan Vali Salih Ayhan, korona virüsten dolayı bayramın buruk geçtiğini belirterek, "Rabbim hepimizin ibadetlerimizi, hayırlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Biz bu devletin temsilcileri olarak da ilk uğramamız gereken bizlere emanet olan siz değerli büyüklerimizi ziyaret etmek, dolayısıyla elinizi öpmek hayır duanızı almak en hayırlı işlerden birisidir. Son iki ramazandır arzu ettiğimiz gibi birlikte omuz omuza gerek camilerimizde ve iftar sofralarını bir arada yapamıyoruz. Covid salgınından dolayı biraz buruk geçiyor. Gönlümüz bir olsun inşallah bu küresel illetten hep birlikte kurtulacağız.

"Vali bey geldi dünya bizim oldu"

Huzurevi sakini Ali Yaman, Vali bey geldi dünya bizim oldu diyerek, "Vali bey samimi konuştuğum biri. Bayram sıkı geçiyor, içerideyiz dışarı çıkamıyoruz. Vali beye Allah uzun ömürler versin. Ziyaretçilerimiz gelirse daha iyi olurum. Vali bey geldi dünya bizim oldu. Vali bey çok temiz adam seviyorum vali beyi" dedi.

Huzurevi sakini Duran Dursun ise, "Allah razı olsun çok memnun olduk, vali beyi gördük dünyalar bizim oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Neredeyse ağlayacağım. Gelenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - SİVAS

Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu
Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu
Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu
Valiyi gören huzurevi sakinlerinin gözleri doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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