Valiye yazdığı mesajla hayali gerçek oldu Şanlıurfa'da 10 yıl önce damdan düşme sonucu yüzde 90 yürüme engelli hale gelen 19 yaşındaki Ahmet Kılıç'ın sporcu olma hayali, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e sosyal medya üzerinden yazdığı mesaj sayesinde gerçeğe dönüştü.

Şanlıurfa'da 10 yıl önce damdan düşme sonucu yüzde 90 yürüme engelli hale gelen 19 yaşındaki Ahmet Kılıç'ın sporcu olma hayali, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e sosyal medya üzerinden yazdığı mesaj sayesinde gerçeğe dönüştü.



Vali Abdullah Erin'in talimatı üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi, Ahmet Kılıç ile irtibata geçerek talebini işleme aldı. Yerel sivil toplum kuruluşlarından Yeryüzü Doktorları Derneği ile görüşen Açık Kapı Biriminin girişimleri sonucu, Ahmet Kılıç'ın hayalindeki spor sandalyesine ulaşmak için fırsat doğdu.



Yeryüzü Doktorları Derneği vasıtasıyla Ankara'ya giden Ahmet Kılıç için, burada vücut ölçülerine uygun şekilde bir tekerlekli sandalye üretildi. Özel bir firma tarafından 18 bin Türk Lirası maliyetle üretilen tekerlekli sandalye, Yeryüzü Doktorları Derneği temsilcileri tarafından Şanlıurfa Valiliği'ne teslim edildi.



Basketbola başlamak için tekerlekli sandalyesine kavuşmayı sabırsızlıkla bekleyen Ahmet Kılıç, davet edildiği Şanlıurfa Valiliği'nde, kendisi için özel üretilen sandalyesini Vali Erin'den büyük bir sevinçle teslim aldı. Yaşadığı mutluluğu, Valilik makamında basketbol topu ve tekerlekli sandalyesi ile çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleştiren Kılıç, Vali Erin'e, Yeryüzü Doktorları Derneği'ne ve Açık Kapı Birimi çalışanlarına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA