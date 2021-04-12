Valiye mektup yazdı, ilkokulunun yaya geçidi kırmızıya boyandı

ÇANAKKALE'de Mustafa Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Eren Aktepe (8), Vali İlhami Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a yazdığı mektup ile okullarının önündeki yaya geçidinin kırmızıya boyanmasını istedi.

ÇANAKKALE'de Mustafa Kemal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Eren Aktepe (8), Vali İlhami Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a yazdığı mektup ile okullarının önündeki yaya geçidinin kırmızıya boyanmasını istedi. Bu isteği yerine getirilen öğrenci, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında, trafik polisleri ve sınıf arkadaşları ile okulun önündeki yaya çizgisini kırmızıya boyadı.

Türkiye'de trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında Çanakkale'de trafiğin yoğunluğun olduğu bazı bölgelerdeki yaya çizgileri geçtiğimiz günlerde kırmızıya boyandı. Uygulamayı duyan Mustafa Kemal İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Aktepe, Vali İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a mektup yazarak, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması kapsamında okullarını önündeki yaya geçidinin bir şeridinin de kırmızıya boyanmasını istedi. Aktepe'nin bu isteği bugün yerinde getirildi. Çanakkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Yasin Pala'nın katılımıyla okulun önündeki yaya geçidi, Mehmet Eren Aktepe ve sınıf arkadaşları tarafından kırmızıya boyandı. Daha sonra Aktepe ve sınıf arkadaşları kırmızıya boyanan yaya geçidi üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca öğrencilere ekipler tarafından maske, şapka, düdük dağıtıldı.Çanakkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Yasin Pala, "Mehmet Eren Aktepe, mektup yazarak okulun önündeki yaya geçidinin de proje kapsamında kırmızıya boyanmasını istedi. Sayın valimiz ve sayın emniyet müdürümüz de bu konu üzerinde çok hassas durarak bizleri görevlendirdi. Biz de hem bu etkinliği yapalım hem de bu kırmızı çizgiyi çocuklarımıza boyatmayı istedik" diye konuştu. Mehmet Eren Aktepe ise, "Yaya geçidine araba park etmesinler. Okulun önünden yavaş geçsinler. Okul çıkışında sıkışıyoruz. Sosyal mesafe kalmıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN