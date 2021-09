Valisi Su: "OSB'lere büyük talep var"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, organize sanayi bölgelerine çok büyük talep olduğunu belirterek, "Yerleri uygun olanları hemen veriyoruz. ve arkadaşlarımız bu alanlara yatırımlar gerçekleştiriyorlar" dedi.

Vali Su, Rota Business Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Mersin İş ve Ekonomi Ödülleri' töreninde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Törene, Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Cengiz Gökçel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, oda ve borsa başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Ödül töreninde konuşan Vali Su, ülkedeki mevcut istikrar ve gelişimin geleceğe güvenle bakmayı sağladığını ve iş insanlarını da yatırıma sevk ettiğini söyledi. Türkiye'de ve Mersin'de her gün yeni yatırım alanlarının oluştuğuna dikkat çeken Vali Su, Mersin'de 4 yıl önce üç adet olan organize sanayi bölgesi sayısının gelinen noktada 9'a çıktığını belirtti. Osb'lerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Su, kısa zamanda OSB'lerde fabrikaların yükseleceğini belirterek, "OSB'lere çok büyük talep de var, yerleri uygun olanları hemen veriyoruz. ve arkadaşlarımız bu alanlara yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Tabi her alanda, her sektörde ilimiz özelinde olduğu gibi ülkemiz genelinde de bu tür yatırımlar devam ediyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. İhracatımız şu anda 200 milyar doları aşmış durumda, ikinci çeyrekteki büyüme 21,7'ye ulaşmış durumda. Yani Türkiye her şeye rağmen üreten, ihracat yapan bir konumda. Bu da tabi mevcut olan huzur, güven ve istikrar ortamının bir sonucudur" dedi.

Yatırım yapan, üretim yapan iş insanlarının çok değerli olduğunu söyleyen Vali Su, "Hepsini tebrik ediyorum. Bu güzel gecede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. İş dünyamızın çok değerli insanlarını tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından farklı sektörlerden iş insanları ödüllerini Vali Ali İhsan Su ve protokol üyelerinin elinden aldı. - MERSİN