Valisi Karadeniz, Bozkurt İlçesini Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Bozkurt Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık önünde Kaymakam Akbulak, Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Karadeniz, kendisine çiçek veren çocuklarla bir süre sohbet etti.

Abulak ve Başkan Ekeş ile bir süre görüşen Karadeniz, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Gül, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Mehmet Aslan, Bozkurt Ziraat Odası Başkanı Mehmet Acar, Bozkurt Esnaf Odası Başkanı Mehmet Cahit Kasap, Bozkurt Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, Bozkurt Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Turan ve daire amirleri katıldı.