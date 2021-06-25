Valisi Çakır, Hanönü'ndeki çalışmaları inceledi

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Hanönü ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çakır, Hanönü ilçesinde Hükümet binası önünde kaymakam Hasan Ali Kurt, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız ve resmi kurum amirleri ve iki öğrenci tarafından çiçekle karşılandı. Yapımına devam eden hükümet konağı, Şeyh Şaban-ı Veli Cami, Gökceağaç sulama göletini inceledi. Göletin yapımı için gereken ödeneğin çıkarıldığını ifade eden Vali Çakır, ihalenin yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti. Daha sonra güneş enerji sistemi ve özel bir bakır madeni fabrikasında incelemelerde bulunan Çakır, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çaybaşı köy yolunda oluşan asfalt bozukluğunu da yerinde gören Vali Çakır, Aşağı Çakırçay köyünde yaşayan şehit annesi Zahide Gülmez'i evinde ziyaret etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı