Valisi Aykut Pekmez, yeni yılı kutlaması

30.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:18

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yeni yılın insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, acıların yaşanmadığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği günler getirmesini diledi.



Vali Pekmez açıklamasında, "Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, yeni umutlar ise daha güzel başlangıçları hayatımıza getirir. Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan 2019 yılının muhasebesini yaparken, 2020 yılı da yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Adıyaman Valiliği olarak yeni yılda da toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içerisinde ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkanlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Tarihi birikiminden ve var olan potansiyelinden aldığımız güçle Adıyaman'ımızın önüne yeni ufuklar açma, gelişimine ivme kazandırma konusunda azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzur ve güveni ile vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna hayatını feda etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle 2020 yılının ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için barış, kardeşlik ve huzur ortamının arttığı, sıkıntıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğum saygıdeğer Adıyamanlı hemşehrilerimin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA