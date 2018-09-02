Valinin Makam Aracı Şehit Çocuğuna Sünnet Arabası Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün (27) oğlu Haşim Yenigül (1,5) için valinin makam aracı sünnet arabası oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Eylül 2016 tarihinde şehit olan Yenigül'ün oğluna ailesi tarafından babasının ismi verildi.

Babasını hiç görmeyen ve sünneti bir süre önce yapılan Haşim için Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, makam aracının sünnet arabası yapılması ve etkinlik düzenlenmesi talimatını verdi.

İl Jandarma Komutanlığında toplanan askeri ve polis araçlarından oluşan konvoy, şehidin babası Metin Yenigül'ün Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Daha sonra Türk bayrağı ve balonlarla süslenen Vali Özkan'nın makam aracına bindirilen Haşim Yenigül ve şehidin ailesi, konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan mezarını da ziyaret eden Yenigül ailesi, Kuran-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün evlilik yıl dönümleri olduğunu belirtti.

Yenigül, "Bugün hem eşimle evlilik yıl dönümümüz, hem de oğlunun sünnet törenini yapıyoruz. Değişik duygular içerisindeyim. Eşimin şehadetinden sonra bizleri yalnız bırakmayan Valimize, Emniyet Müdürümüze, Garnizon Komutanımıza ve Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehidin babası Metin Yenigül de oğlunu şehit verdiğini, torununu aynı isimle yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Oğlunun şehit olduğunda gelinin hamile olduğunu anımsatan Yenigül, "Biz bu vatanı kimseye böldürmedik. Gururluyuz, onurluyuz. Ben bir şehit babası olarak evladımı şehit verdim, 10 evladım olsa bu vatana feda olsun. Oğlumu şehit verdikten sonra Allah bana bir evlat verdi. Özellikle Valimizden, askerlerimizden ve polislerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sünnet programına şehit Yenigül'ün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düştüğü çatışmaya katılan 15 silah arkadaşı da katıldı.