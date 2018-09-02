Valinin Makam Aracı Şehidin Oğlunun Sünnet Arabası Oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca 2 yıl önce bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün 1 buçuk yaşındaki oğlu Haşim Yenigül için sünnet töreni düzenlendi, Valiliğin makam aracını sünnet arabası oldu. Çukurca ilçesinde 2 yıl önce bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün bir buçuk yaşındaki oğlu Haşim Yenigül için, Kahramanmaraş Valiliği özel bir program düzenledi. Onikişubat ilçesi Boğoziçi Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesi, ilk olarak şehit oğlu Haşim Yenigül'ü sünnet ettirdi. Ardından Kahramanmaraş Valiliği, makam aracını sünnet düğünü için süsleyerek şehit oğlu Haşim Yenigül ve ağabeyi 5 yaşındaki Metin Musab Yenigül ile birlikte kent merkezinde özel bir konvoy düzenledi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün 15 silah arkadaşının da katıldığı programda, konvoya zırhlı araçlar, polis otoları ve yunus ekipleri eşlik etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği program konvoyun ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün naşının bulunduğu Şeyh Adil Mezarlığı'nda devam etti. Burada şehit çocukları Haşim ve Metin babalarının mezarına çiçekler bıraktılar. Daha sonra, Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül için ailesi ve yakınları tarafından dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Evlilik yıl dönümünde eşinin şehit düştüğünü söyleyen Leyla Yenigül, "Çok farklı duygular içerisindeyim, hem mutluyum hem hüzünlüyüm aynı zamanda eşim ile 5'inci evlilik yıldönümümüz. Karışık duygular içerisindeyim. Valimize teşekkür ediyorum, eşim şehit olduğu günden beri yanımızdan hiç eksik olmadı. Bugünde bize bu güzel duyguyu yaşattılar çok teşekkür ediyorum. Bu ortamı görmek, evlatlarımın hatıralarının aklımda bu şekilde kalması benim için çok önemliydi" diye konuştu.

"VATAN SAĞ OLSUN, GURURLUYUZ" Oğlunu kaybetmenin acısını dün gibi yaşadığını söyleyen Şehit babası Metin Yenigül, "Anlamlı bir gün, Şehit Haşim Yenigül'ün evlilik yılı dönüm. 3 Eylül Şehit Haşim Yenigül'ün şahadet yıldönümü. Allah oğlunun bugününe sünnet düğününü nasip etti. Guruluyuz, içimiz buruk devletimiz sağ olsun vatanımız sağ olsun" dedi. Program, Şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül için akşam düzenlenen mevlidi şerif okunmasının ardından sona erecek.

(İHA