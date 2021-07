Valinin bisiklet aşkı

ERZURUM Valisi Okay Memiş, futbol, basketbol, kayak, masa tenisi, bilardo, rafting ve kanonun yanı sıra fırsat buldukça korumalarıyla birlikte çok sevdiği bisiklet turuna çıkıyor.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, futbol, basketbol, kayak, masa tenisi, bilardo, rafting ve kanonun yanı sıra fırsat buldukça korumalarıyla birlikte çok sevdiği bisiklet turuna çıkıyor. Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Vali Memiş, şehir merkezinde bisiklette olmasına rağmen maskesini çıkarmayarak, sosyal mesaj veriyor. Memiş, "Maskemi hiç kimsenin olmadığı yerde çıkarırım" dedi.

Gümüşhane Valiliği yaparken 27 Ekim 2018 tarihli kararnameyle Erzurum'a atanan Vali Okay Memiş, hizmetleriyle halkın sevgisini kazandı. Mesai saatleri dışında genelde spor yapan Vali Memiş, yürüyüşü ve bisiklet turunu çok seviyor. Korumaları ile birlikte şehrin çevresinde turlara çıkan Memiş, en az 30 kilometre pedal çeviriyor. Bisiklette bile sosyal mesafe, hijyen ve maskeye büyük önem gösteren Memiş, "Erzurum'un hem yazı hem de kışı ayrı bir güzel. Kış mevsiminin Antalya'sı, Bodrum'u; Erzurum Palandöken, diyebiliriz. Şu muhteşem dağlar yazın da ayrı bir keyif sunuyor. Şu an Erzurum'da 30 derece sıcak var ama hiç nem yok. Müthiş bir hava var. Rüzgarın esintisi muhteşem. Arkadaşlarımla beraberde şehir merkezinden Atatürk Üniversitesi'nin muhteşem ormanlarına kadar pedal çeviriyoruz. Zamanında bu ağaçları eken herkesten Allah razı olsun. Minnettarız. Biz de dağına 1 milyon fidan diktik. 5- 10 yıl içinde kayak yapılan güzergahta insanlar tıpkı Sarıkamış'ta olduğu gibi çamların arasında kayak yapacaklar. Her fırsatta doğa ile bütünleşmeye gayret ediyoruz. Pandemi döneminde yeniden delta varyantının yükselişe geçmesiyle doğada bol oksijen içinde olmak çok daha doğru. Herkesi kurallara uyarak spora ve doğaya çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'COVİD-19'UN YAN ETKİLERİNİ YAŞADIM VE HALA DEVAM EDİYOR'Bir süre önce yakalandığı koronavirüsü ağır atlattığını ve üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yeni yeni toparlandığını hatırlatan Vali Okay Memiş, şunları söyledi: "Biontech aşımı da oldum. Yeniden çok sevdiğim doğa ile bütünleşmeye başladım. Covid-19'dan sonra her gün bir saat de olsa doğa yürüyüşlerine devam ettim. Şimdi en az 2 saat doğada kalacağız. Ben bu zamana kadar kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halkta bir pandemi yorgunluğu olduğunu gözlemliyoruz. Açık havada olmama rağmen çoğu zaman maskemi takıyorum. Maskemi hiç kimsenin olmadığı yerlerde çıkarıyorum ama şehir içinden geldiğimde maske ile geldim çünkü hem kendimi hem de diğer insanları korumak istiyorum. Sadece Erzurum'da değil özellikle tatil bölgelerinde maske kullanılmadığını görüyoruz. Bunun tek çözümü aşılanma oranının yüksek olması olabilir. Erzurum olarak aşılanma oranı birinci dozda yüzde 53'e ulaştı. Yüzde 63 olan Türkiye ortalamasının 10 puan altındayız. Biz bu durumu Erzurum için uygun görmüyoruz. Vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyorum. Vakalarda tüm Türkiye'de olduğu gibi maalesef Erzurum'da da artış var. Aşılamada yeni bir uygulamaya geçtik. Evlere tek tek aşı götürüyoruz. Bazı vatandaşlar ayağına gelen arkadaşlara çok nezaketsiz şekilde davranıyor. Yine de vazgeçmeyeceğiz. Biz vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Eğer aşılanmazsak bu pandemiden kurtulamayacağız. İş işten geçmeden zamanında aşılanmazsak daha sert tedbirler gelecek. Bu bize özgü bir durum değil tüm dünyada böyle. Bunun için bu zamana kadar kurallara uyan değerli dadaş kardeşlerimden maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak mutlaka aşı olmalarını rica ediyorum. Bakın, ben Covid geçirdim. Bana sorsanız ki 'Okay Memiş, koronavirüsün etkilerini mi tercih edersin yoksa aşının muhtemel yan etkilerini mi?'. Aşının yan etkilerini tercih ederim çünkü Covid-19'un yan etkilerini yaşadım ve hala devam ediyor."

Sosyal medyada bir sürü yerli yersiz bilgiler olduğuna da değinen Vali Memiş, "İnsanlığın son 100 yıl içinde aşı ve ilaç bilimiyle ömrü uzadı. 50 yıl önce insanlar 60'lı yaşları görmüyordu. 40'ında ölüp gidiyordu. Şimdi 80-95 yaşına kadar insanlar yaşıyor. Marketlerdeki onca kutulu eleştirilen maddeye karşı bu oluyor. Bilim adamlarının sözlerine kulak vermek lazım. Ben herkesi aşıya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı