Valinin adını kullanarak iş adamlarını dolandırmaya kalktılar
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Valinin adını kullanarak iş adamlarını dolandırmaya kalktılar

Denizli Valiliği, Vali Hasan Karahan'ın adını kullanarak iş adamlarını dolandırmaya çalışan şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

Valinin adını kullanarak iş adamlarını dolandırmaya kalktılar
02.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:01

Denizli Valiliği, Vali Hasan Karahan'ın adını kullanarak iş adamlarını dolandırmaya çalışan şahıslar konusunda vatandaşları uyardı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Hasan Karahan, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün adları kullanılarak; iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Covid-19 yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle valiliğimiz adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir. Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon vb. yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunulması önemle rica olunur" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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