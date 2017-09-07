Valin Toprak, Saldırıda Hayatını Kaybeden Vedaş Çalışanı Şahin'in Taziyesine Katıldı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden VEDAŞ personeli Hazım Şahin'in taziyesine katıldı.



Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yaptıkları sırada bölücü terör örgütünün saldırısı sonucunda hayatını kaybeden VEDAŞ'ta görevli elektrik elektronik mühendisi Hazım Şahin isimli vatandaşın taziyesine katıldı.



Vali Toprak beraberinde İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ile birlikte Medrese Camii'nde oturulan taziyeye katılarak Şahin'in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



Daha sonra Vali Toprak, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Hakkari Devlet Hastanesine giderek hain saldırıda yaralı olarak kurtulan ve burada tedavisi süren VEDAŞ çalışanı Mustafa Kaya'nın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Toprak, yaralı Mustafa Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve yakınlarıyla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



OLAYIN GEÇMİŞİ



6 Eylül 2017 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 çalışan hayatını kaybetmiş, 3 çalışan ise yaralanmıştı. - HAKKARİ