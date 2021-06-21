Valimizden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret
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Valimizden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret

Valimizden İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Sayın İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde, göreve yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, ilimizdeki eğitim kalitesini daha da yükseltme gayretinde olduklarını söyledi.

Eğitimde ülkemizin başarılı kentlerinden birisi olan Kırşehir'de öğrencilerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime zaman zaman ara verilmek zorunda kalındı. Ancak, öğrencilerimiz eksik kalan derslerini tamamlamak için evlerinde çalıştılar. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin özel desteği ile bu açığı kapattıklarına inanıyoruz. Ayrıca, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerimizden de başarı bekliyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. " dedi.

Milli Eğitim Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaret, Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın kurum hakkında aldığı brifing ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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