Valimiz Yılmaz Doruk E-Kongre'ye Katıldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle; "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" temasıyla geçtiğimiz yıl online ortamda düzenlenen "Uluslararası Covid-19 Kongresinin, 2'ncisi gerçekleştirildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle; "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Yaklaşımlar" temasıyla geçtiğimiz yıl online ortamda düzenlenen "Uluslararası Covid-19 Kongresinin, 2'ncisi gerçekleştirildi.

"Uluslararası Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar II" başlığıyla düzenlenen programa video konferans sistemi ile katılım sağlayan Valimiz Sn. Yılmaz Doruk burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.

"Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve Artvinliler adına saygıyla selamlıyorum.

Düzenlenen bu anlamlı organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Malumunuz dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisine esasen en çok maruz kalan ülkelerden birisi olduk.

Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşan hızlı karar mekanizması sayesinde virüsle mücadeleye yönelik başarılı bir süreç yönetimi yaşadık.

Bunun sonucu olarak ta diğer ülkelere nazaran salgına karşı iyi bir sınav verdik.

Uyguladığımız tedbirler ve son zamanda büyük bir ivme kazanan yoğun aşılama çalışmaları sayesinde salgının büyük ölçüde sonlanacağına inanıyorum.

Tabi çalışmalarımız her ne kadar eşgüdüm içinde ve başarılı yürüse de virüs, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da olumsuz etkilerini gösterdi.

Tüm dünyaca tecrübe edilen pandemi dönemi eğitim alanında değişen öncelikleri ve önem kazanan yeni olguları da beraberinde getirdi.

Sürecin ilk aşamalarında güçlü eğitim camiamızın hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaparak uygulamaya koyması alanda yaşanacak önemli sıkıntılarında önüne geçmiş oldu.

Geçen yıl gerçekleşen ilk kongrenin, sürecin getirdiği yeni gereksinimlerin bir an önce tespiti ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi açısından önemli rol oynadığına inanıyorum.

Kongre sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan bildiri kitabı, eğitim camiası tarafından olumlu karşılanmış, bilim ve kültür dünyası için yeni bir kaynak olmuştur.

Geldiğimiz bu yeni süreçte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en etkin şekilde devam etmesi bu tür çalışmaların devamlılığına bağlıdır.

Bugün gerçekleştirdiğimiz 2. kongreyi bu bağlamda önemli görüyor, ilk kongrede elde edilen kazanımlara yenilerini ekleyerek daha da pekiştireceğine inanıyorum.

Pandemi süreciyle uygulamaya koyulan eğitim-öğretim modelinin gelişimine katkı sunacağına inandığım bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum

Bu düşüncelerle, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, destek veren yerli ve yabacı tüm katılımcılara saygılarımı sunar başarılar dilerim. "

Kaynak: Habermetre