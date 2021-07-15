Valimiz Yavuz Selim Köşger ve İl Protokolünden Şehitlik Ziyareti

Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

Vali Köşger ve hazırunun, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı söylemesi ile başlayan program, şehitlerin aziz ruhları için Kur'an-ı Kerim ve dualar okunmasıyla sürdü.

"Aziz Hatıranız Önünde Saygıyla Eğiliyoruz"

Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayarak tüm şehitlere minnetlerini ifade eden Vali Köşger, deftere şu satırları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak ettiğimiz bu anlamlı gün münasebetiyle, siz aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad etmek üzere manevi huzurlarınızdayız.

Şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da ve sonrasında da Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya gösterdiniz.

Eşsiz kahramanlık destanlarıyla şehadet mertebesine ulaşarak mukaddesatımıza kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz.

Şahadetlerinizle; istiklali, istikbali ve mukaddesatı söz konusu olduğunda hangi şartlar altında olursa olsun, Türk milletinin neleri başarabileceğini bariz bir biçimde gösterdiniz.

Kahramanlıklarınızla; gücümüzün sadece silah ve teçhizatın toplamından ibaret olmadığını bir kez daha ispatladınız.

Kahramanlıklarınızın yanında, düşmanlarımızın bile takdirine şayan olmuş insani değerlere olan bağlılığınız ve hassasiyetiniz gibi güzel hasletleriniz, bize ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

İstiklalimiz, istikbalimiz ve ulvi değerlerimiz uğruna yaptıklarınız için aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bize emanet bıraktığınız tüm kutsal değerleri emanetimiz olarak telakki ediyoruz. Aziz kanlarınızla müdafaa ettiklerinizi, sizden aldığımız güç, azim ve şuurla ilelebet korumaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm ecdadımızı, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi, bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum.

Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. "

Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ile sona ererken, Vali Yavuz Selim Köşger, programa katılan ve yakından ilgilendiği şehit yakınlarına sabır dileklerini sundu.

Kaynak: Habermetre