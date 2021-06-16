Valimiz, Tübitak Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencileri Ödüllendirdi

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasının edebiyat alanında "Hayalimdeki Masallara Dokun" projesiyle Türkiye 2'ncisi olan Batman Ahmed-i Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri...

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasının edebiyat alanında "Hayalimdeki Masallara Dokun" projesiyle Türkiye 2'ncisi olan Batman Ahmed-i Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Furkan ACAR ve Muhammed YÜKSELTEN'i kabul etti.

Öğrencilere; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, Okul Müdürü İdris TAYMUR ve Projenin Danışman Öğretmeni Zeynep ASLAN eşlik etti. Toplumsal faydası yüksek olan bir projeye imza attıklarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Valimiz, kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrencilere ödüllendirini veren Valimiz, Öğretmen Zeynep ASLAN'a ise projedeki katkılarından dolayı başarı belgesi verdi.

Kaynak: Habermetre