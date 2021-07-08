Valimiz, Telafide Ben de Varım Projesi Kapsamında Düzenlenen Bilim Şenliğine Katıldı

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilerimizin;

Valimiz Hulusi ŞAHİN, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilerimizin; bilimsel, sosyal, kültürel, fiziksel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan 'Telafide Ben de Varım" programı kapsamında düzenlenen "Bilim Şenliği" etkinliğine katıldı.

TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte stantları dolaşan Valimiz, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen; fil dişi macunu, robotik kodlama, ses dalgası deneyi, kuru buz, dev köpük balonu, balon büyüteç, yapay kar gibi çeşitli deneyleri izleyerek yetkililerden projede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programa; Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR, İl Mili Eğitim Müdürü Mahmut KURTARAN, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan ASLANLI, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerimiz katıldı.

Kaynak: Habermetre