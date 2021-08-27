Valimiz Sn. Masatlı'dan Tebrik Ziyareti
Sn. Valimiz Mustafa Masatlı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyin elinden aldığımız 'Genç Dostu Şehir Ödülü' nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı belediyemizde ziyaret ederek, tebrik etti.
Sn. Valimiz Mustafa Masatlı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyin elinden aldığımız 'Genç Dostu Şehir Ödülü' nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı belediyemizde ziyaret ederek, tebrik etti. Nazik davranışlarından ötürü Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.
Kaynak: Habermetre