Valimiz Sn. Masatlı'dan Tebrik Ziyareti
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Valimiz Sn. Masatlı'dan Tebrik Ziyareti

Valimiz Sn. Masatlı'dan Tebrik Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Sn. Valimiz Mustafa Masatlı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyin elinden aldığımız 'Genç Dostu Şehir Ödülü' nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı belediyemizde ziyaret ederek, tebrik etti.

Sn. Valimiz Mustafa Masatlı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyin elinden aldığımız 'Genç Dostu Şehir Ödülü' nedeniyle Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı belediyemizde ziyaret ederek, tebrik etti. Nazik davranışlarından ötürü Sayın Valimize teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sn. Masatlı'dan Tebrik Ziyareti - Haberler
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