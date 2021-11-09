Valimiz Seyyah İcathane Tırında İncelemelerde Bulundu

Valimiz Sayın İbrahim Akın, öğrencileri teknolojik icatlarla buluşturan ve onlara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Seyyah İcathane Tırında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Ortaokulu bahçesine konuşlandırılan Seyyah İcathane Tırını ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve Tügva İl Temsilcisi Sergen Özdemir'den bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, aracın içini gezerek sergilenen bilimsel çalışmaları inceledi.

İncelemesi sonrasında basın mensuplarına acıkmalarda bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, icatların sergilendiği tırın öğrencilere teknolojiyi sevdirmede önemli katkıları olacağını söyledi.

Ülkelerin büyüyüp gelişmesinde bilim ve teknolojide geldiği noktanın son derece önemli olduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Son yıllarda ülkemizde bilim ve teknoloji alanlarında çok önemli adımlar atılmaktadır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlarken bilgili, donanımlı ve teknolojik değerlerle eğitilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye Gençlik Vakfı da çocuklarımızı bilime ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla Seyyah İcathane ismiyle bir icat tırı oluşturdu. Gezici tır çeşitli alanlarda öğrencilerle buluşarak öğrencilere teknolojik gelişmeleri yakından görme fırsatı sağlıyor. Çocuklarımızdan kendilerini sürekli geliştirip gelişen teknolojiyi takip ederek bilimsel çalışmalarda bulunmalarını istiyoruz. Bu tür çalışmalar çocuklarımızın bilim ve teknolojiyle tanışıp sevmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Sayın Valimizin ziyareti, mobil tırda yer alan bilimsel çalışmaları öğrencilerle birlikte inceleyerek bilgiler alması ile sona erdi.

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