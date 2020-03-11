Valimiz Şehmus Günaydın, "Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Valimiz Şehmus Günaydın, "Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır" - Haber
Mehmet Akif Ersoy, Kayseri, Güncel

Valimiz Şehmus Günaydın, "Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, "İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır" dedi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Valimiz Şehmus Günaydın,

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde yaptığı açıklamasında, "İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır" dedi.


Vali Günaydın, "Kahraman Milletimizin bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verdiği, tarihte emsali olmayan kurtuluş mücadelemizi destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulundu.


"Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız, tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışını, dirilişini, ne geçmişte, ne de gelecekte, esarete asla boyun eğmediğinin, eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir" diyen Vali Günaydın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı'mızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir.


İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır.


Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Baş Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Haber
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Haber
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Babacan'a göndermede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Babacan'a göndermede bulundu
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
Melih Gökçek'in, cenaze töreninde önünden geçen Bülent Arınç'a sert bakışları dikkat çekti
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Müslüm Gürses Burcu Kıratlı
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Valimiz Şehmus Günaydın, "Milletimiz sonsuza dek bağımsız yaşayacaktır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 15:07:40. #1.14#