Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

İl merkezi ve ilçelerde kurum müdürlüklerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl merkezi ve ilçelerde kurum müdürlüklerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi alan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve idari kadro ile düzenlenen toplantıda bir araya gelen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, ilimizdeki eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile okul inşaatları hakkında bilgi aldı.

Özellikle pandemi sürecinde ve sonrasında eğitimcilere büyük görevler düştüğünü belirttiği konuşmasında Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "COVID-19 salgını nedeni ile dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde tüm okullar kapatıldı. Ancak öğretim bütünüyle durdurulmadı, eğitime uzaktan da olsa devam edildi. Fakat her ne kadar da olsa yüz yüze eğitimin yerini tutmadığının farkındayız. İşte tam da bu nedenle okullar açıldığında çocuklarımızın bu süreçteki eksiğini kapatmak anlamında eğitimcilerimize büyük görevler düşmektedir. Şüphesiz ki; sizlerin üstün çalışmaları sayesinde bu kayıp çok kısa bir sürede telafi edilecektir" dedi.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek'in konuşmasının ardından kısa bir sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ilimizde toplam 377 okul olduğunu belirterek; "Bu okullar 4075 derslik, 71. 137 öğrenci ve 5094 öğretmenle faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilçelerimizdeki okullarımızda dahil olmak üzere ikili eğitim bulunmayıp tüm okullarımızda tam gün eğitim verilmektedir" dedi.

Sunumunda Niğde'nin YKS ve LGS sınavlarındaki başarısını sayılarla veren Yaşar, 2021 yılı Temmuz ayında yayımlanan YKS verilerine göre Türkiye genelinde İlk 100'de Niğdeli 3 öğrenci, İlk 1000'de Sayısal ve Eşit ağırlık alanında 8 öğrenci ilk 5000'de ise Niğde'den 26 öğrencimiz dereceye girmiş olup tercih işlemi yapacaklardır.

Ayrıca 2021 Temmuz ayında yayımlanan YKS verilerine göre Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Demir sayısal puanlamada Türkiye 28. olmayı başarmıştır.

Yine 2021 yılı Haziran ayında açıklanan LGS sonuçlarına göre ilimiz genelinde sınavda sadece 1 yanlışı bulunan 1 öğrenci, 2 yanlışı bulunan 5 öğrenci, 3 yanlış yapan 7 öğrenci, 4 yanlış yapan 12 öğrenci ve sadece 5 yanlış yaparak diğer soruların tamamını doğru cevaplayan 21 öğrenci bulunmaktadır. 2021 Haziran ayında açıklanan LGS sonuçlarına göre Mevlana Ortaokulu öğrencimiz Arda Öz, 1 soru haricinde tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye genelinde genel yüzdelik dilimde 0, 03 dilime girmeyi başarmıştır" dedi.

Sunumunun devamında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gönüllü 31 öğretmene MEB ve TSE koordinesinde eğitim verildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar; "Bu kapsamda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında 358 okulumuzun tamamı "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanmıştır. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için tetkikler 1 Temmuz 2021 tarihinde başlamış olup bugüne kadar 177 okul planlanarak tetkik edilmiştir. 6 Eylül 2021 tarihinde okullar açılıncaya kadar tüm okullarımızın tetkik işlemleri tamamlanarak belgelendirme yapılacaktır" diye konuştu.

Niğde genelinde tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile okul inşaatları hakkında da bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, devlet yatırım programı ve İl Özel İdaremiz bütçesi ile Niğde'de yaklaşık 61 Milyonluk eğitim yatırımının devam ettiğini belirterek; "Devlet Yatırım Programında 2 proje devam etmektedir. Bunlardan birincisi 32 derslikli lise binası, 200 öğrencili pansiyon ve 4 atölye binası ile Niğde Merkez Endüstri Meslek Lisesi Kampüsü yapım işinin 28. 466. 320 TL bedelle ihale edilerek 27. 03. 2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi 07. 10. 2021 tarihinde tamamlanacak olup şuana kadar 23. 724. 00 TL ödeme yapılmıştır. İkincisi ise Niğde Merkez 24 derslikli Bilim Sanat Merkezi yapım işi 9. 096. 950 TL bedelle ihale edilerek 29. 06. 2020 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yapım işi 28. 06. 2021 tarihinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.

İl Özel İdaremiz bütçesi ile de Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesine 8 Derslikli Anaokulu yapım işi 3. 925. 860 TL bedelle ihalede edilerek 18. 06. 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup 15. 11. 2021 tarihinde tamamlanacaktır.

Niğde Merkez Aşağıkayabaşı Mahallesine 8 Derslikli Anaokulu yapım işi 4. 052. 524 TL bedelle ihalede edilerek 15. 06. 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup 12. 11. 2021 tarihinde tamamlanacaktır.

Niğde Merkez Kırbağları Mahallesine 8 Derslikli Anaokulu yapım işi 3. 726. 145 TL bedelle ihalede edilerek 16. 07. 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup 15. 12. 2021 tarihinde tamamlanacaktır.

Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesine 12 Derslikli Ortaokul yapım işi 7. 238. 120 TL bedelle ihalede edilerek 21. 06. 2021 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup 18. 12. 2021 tarihinde tamamlanacaktır.

Niğde İli Ulukışla İlçesi Kadılar Mahallesine 12 Derslikli Ortaokul yapım işi 5. 980. 240 TL bedelle ihalede edilerek 30. 11. 2020 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup 07. 08. 2021 tarihinde tamamlanacaktır" dedi.

Yapılan sunumun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, müdür yardımcıları ve şube müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek toplantı sonrası müdürlük binasını gezerek personele kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre