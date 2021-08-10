Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Bölge Sorumlusu, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü katıldı.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Bölge Sorumlusu, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü katıldı.

İl genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere bireylerin temel hak ve hürriyetlerini toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile meydana gelebilecek her türlü güvenlik riskinde bütünleşik yönetim anlayışı ile olay öncesi sırası ve sonrasında güvenlik odaklı çalışmalarda gündeme dair bir takım tedbirler alındı.

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ile mücadele kapsamında valiliğimizce alınan kararların uygulanması ve sonuçların değerlendirildiği toplantıda alınan kararlara ek olarak; ormanlara yakın yerlerde yapılacak düğün ve nişan gibi sosyal organizasyonlarda havai fişek kullanılmasının yasaklanmasına ve ormanlık alanlarda drone denetimlerinin artırılması,

Genel güvenliğimizi tehlikeye atan suçlardan silahla havaya ateş etme olaylarının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin geliştirilerek devam ettirilmesi kararları alınmıştır.

Ayrıca toplantıda düzensiz göçmen faaliyetlerine karşı ilimizce alınan tedbirler gözden geçirilmiş, komşu illerle koordine halinde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınmıştır.

Kaynak: Habermetre