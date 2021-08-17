Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Başkanlığında Afet Bölgesi Yardım Kampanyası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan yardım kampanyası ile ilgili koordinasyon...

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel afetinin neden olduğu zararların giderilmesi ve afetzede durumundaki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan yardım kampanyası ile ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcileri katıldı.

Niğde Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilecek ayni ve nakdi yardımların koordinasyonu değerlendirilerek bazı kararlar alındı. Bu kapsamda;

Orman yangınları ve sel afeti nedeniyle mağdur olan afetzedelerimize destek olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın durumdan haberdar olmaları amacıyla gerekli duyuruların belediyeler, camiler, sosyal medya ve basın yoluyla İl geneline duyurulması ve bu dair ilan ve broşürlerin vatandaşlarımızın görebileceği yerlere asılması,

Yardım yapmak isteyen iş insanlarının AFAD Müdürlüğü ile koordinasyonunun Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığı ve OSB yöneticilerince sağlanması,

İl genelinde toplanacak olan ayni ve nakdi yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülmesi,

Ayni yardımların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Niğde Ömer Halisdemir Meydanında kurulacak bir çadırda toplanarak Niğde Belediyesince tahsis edilecek bir depoya yerleştirilmesi ve Niğde Belediyesi ile İl Özel İdaresine ait tırlar ile afet bölgelerine gönderilmesi,

İlçelerde kaymakamların koordinasyonunda toplanacak ayni yardımların afet bölgelerine ulaştırılmak üzere ildeki yardım toplama merkezlerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlenen toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre