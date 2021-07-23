Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı 2021
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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı 2021

Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı 2021
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24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Dünden bugüne basın, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Daima gelişen ve zenginleşen yapısıyla insanımızın temel ihtiyacı, milletimizin ortak sesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; "Basın, Milletimizin müşterek sesidir. Bir milleti irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. " Basının, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi noktasındaki önemi 15 Temmuz hain darbe girişiminde daha iyi görülmüştür. Basın mensuplarının meydanlarda yaşanan olayları anında kamuoyu ile paylaşması, tüm baskılara rağmen demokrasiden yana tavır koyması milletimizin uyanışında ve meydanlara inerek darbe girişiminin sonuçsuz kalmasında büyük etkisi olmuş, bu durum basının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında, kamu hizmetlerinin halkımıza yansıtılmasında, halkın istek ve şikayetlerinin kamu yöneticilerine iletilmesinde de basınımız önemli rol oynamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk basınında sansürün kaldırılışının 113. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta Kocaeli'de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı 2021 - Haberler
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