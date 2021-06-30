Valimiz Sayın Osman Bilgin'in Koruyucu Aile Günü Mesajı…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in Koruyucu Aile Günü Mesajı...Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu,Anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösterenKoruyucu ailelerimize bu erdemli davranışları için teşekkür ediyor,bu...