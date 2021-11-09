Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in

Büyük Önder Atatürk'ün

Ebediyete İrtihalinin 83. Yıl Dönümü Mesajı…

Türk İstiklal Mücadelesinin Büyük Önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ü, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan ATATÜRK, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir.

Hiç şüphesiz Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak ve gelecek nesillere doğru aktarmak bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. Ancak yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar hatırlanmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder ATATÜRK'ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır.

Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

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