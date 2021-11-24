Valimiz Sayın Osman BİLGİN'in

24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler, büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Öğretmenlik insanlık tarihi kadar eski, eski olduğu kadarda önemli bir meslektir. Bir toplumun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınabilmesi ve her alanda müreffeh olabilmesi öğretmenlerin çaba ve gayretlerine bağlıdır.

Toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.

İnancımızın ilk emri, insanlığın içinde bulunduğu cehaletin sona erdirilmesi için "Oku" olmuştur. Tarih boyunca ecdadımız, ilim-irfan ehli alimlerimizin yeryüzüne miras bıraktığı buluşlarla anılmış, zamanın en ünlü kütüphanelerini alimlerimizin kıymetli eserleri doldurmuştur.

Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet