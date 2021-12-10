Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Yûnus Emre Sözleri ve Kıyafet Sergisine katkı sunan Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Valimiz Sayın Orhan Tavlı 2021 Yünus Emre Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında Yünus Emre Sözleri ve Kıyafet Sergisine katkı sunan Muğla Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
MUĞLA (Habermetre) - Valimiz Sayın Orhan Tavlı 2021 Yünus Emre Türkçe yılı etkinlikleri kapsamında Yünus Emre Sözleri ve Kıyafet Sergisine katkı sunan Muğla Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
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