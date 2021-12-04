Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... - Haberler
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Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

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Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile...

Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile... Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin "Şarkı Söylesin Çocuklar" isimli etkinliğine katıldı.

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