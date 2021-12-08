Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Devlet Tiyatrolarının "Bizim Yûnus" isimli tiyatro gösterisine katıldı.
Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen "Yünus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında, Devlet Tiyatrolarının "Bizim Yünus" isimli tiyatro gösterisine katıldı.
Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen "Yünus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında, Devlet Tiyatrolarının "Bizim Yünus" isimli tiyatro gösterisine katıldı.
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