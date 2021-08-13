Valimiz Sayın Mustafa MASATLI, Gümüşhacıköy İlçemizi Ziyarette Bulundu.

İlçemizde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Valimiz Sayın Mustafa Masatlı ilk olarak Hakkari İlinde 07 Kasım 1991 yılında şehit düşen Kahramanımız Salih Çakan'ın Gümüşhacıköy'de ikamet eden annesi Rafia Çakan ile şehidimizin kardeşi Ali Çakan ve ailesini ziyaret etti.

İlçemizde yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Valimiz Sayın Mustafa Masatlı ilk olarak Hakkari İlinde 07 Kasım 1991 yılında şehit düşen Kahramanımız Salih Çakan'ın Gümüşhacıköy'de ikamet eden annesi Rafia Çakan ile şehidimizin kardeşi Ali Çakan ve ailesini ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ailemize ileten Valimiz, aziz şehitlerimize rahmet ve minnet duygularını belirtti.

Ardından Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, eşini kaybeden ve Gümüşhacıköy'de 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Ergül Pamukçu'yu ziyaret ederek. ailemizin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Devletimizin daima yanlarında olacağını belirterek, çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı bir gelecek diledi.

Her fırsatta Ulu çınarlarımızla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Valimiz Gümüşhacıköy'de ikamet eden 85 yaşındaki Yaşar Ali Duman amcamız ile 81 yaşındaki eşi Fatıma Duman teyzemizi hanelerinde ziyaret etti. Hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.

Ayrıca Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçe merkezinde kurulan aşı uygulama noktasını ziyaret ederek aşılama faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı, aşılamanın ve tedbirlerin önemine işaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı' ya Kaymakamımız Yunus Emre Fırat ziyaretlerinde eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre