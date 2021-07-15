Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'dan, 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'dan, 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'dan, 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın ailesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın ailesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, ziyarette, şehidin Annesi Arife Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı' ya Kaymakamımız Yunus Emre Fırat eşlik etti.

#TürkiyeGeçilmez

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Metin Oktay Mehmet Topal Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'dan, 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:16:46. #1.14#

title