Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'dan, 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın ailesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Ümit Çoban'ın ailesini ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, ziyarette, şehidin Annesi Arife Çoban'a başsağlığı ve sabır diledi.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı' ya Kaymakamımız Yunus Emre Fırat eşlik etti.

#TürkiyeGeçilmez

Kaynak: Habermetre