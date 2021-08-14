Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti.

Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Özel İdaresince yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Milletveklerimiz M. Levent Karahocagil, Av.

İl Özel İdaresince yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Milletveklerimiz M. Levent Karahocagil, Av. Mustafa Tuncer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin ACAR ve diğer yetkililer ile Gümüşhacıköy Çetmi ve Yazıyeri köyünde vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Halkımızın talep ve önerilerini dinleyen Valimiz, köylerimizin karşılaştığı sorunları yerinde tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Sayın Mustafa Masatlı Çetmi Köyünü Ziyaret etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 03:32:31. #1.14#

title