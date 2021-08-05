Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Sarıçiçek Ailesinin Misafiri Oldular
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Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Sarıçiçek Ailesinin Misafiri Oldular

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Sarıçiçek Ailesinin Misafiri Oldular
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Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında Sarıçiçek Ailesinin misafiri oldular.

Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında Sarıçiçek Ailesinin misafiri oldular.

İlimiz merkez Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Kebire Sarıçiçek'in evine misafir olan Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, aile bireyleri ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve sorunlarını dinlediler.

Ailenin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Sayın Valimiz, Erzincan Valiliği olarak tüm vatandaşlarımıza her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas'a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan'da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, Sarıçiçek Ailesinin Misafiri Oldular - Haberler
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