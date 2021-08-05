Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti
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Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti

Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Binali Dikme'ye Milli Mücadele Madalyasını takdim etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kıbrıs Gazisi Binali Dikme'ye Milli Mücadele Madalyasını takdim etti.

Vali Mehmet Makas, Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Binali Dikme ve ailesini ziyaret etti. Yurt dışında yaşayan gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyasını evinde takdim eden Vali Makas, Dikme ve ailesi ile bir süre görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Bu cennet vatanın Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanet olduğunu, milletin bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağını belirten Vali Makas, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler diledi. - ERZİNCAN

Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti
Vali Makas, Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyasını takdim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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