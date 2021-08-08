Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır. Sayın Valimiz mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

"Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayını idrak edeceğimiz günlere ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Rabbim bu mübarek günlerde tutulan oruçları yapılan duaları kabul eylesin. Muharrem ayında şehit düşen Peygamber Efendimizin göz nuru, şehitler şehidi Hz. Hüseyin'i ve Kerbela Şehitlerini rahmetle yad ediyorum.

Birliğimiz ve dirliğimiz açısından büyük öneme sahip olan Muharrem ayı da, Müslümanlar için birçok ortak duygu ve hüznü barındırmaktadır. Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizle birlikte çoğu Ehl-i Beyt'ten yetmiş iki Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak bir acısıdır.

Sevginin, merhametin, diğerkamlığın yurdu olan Erzincan'ımızda ve Türkiye'mizde kardeşlik hukukumuza riayet ederek huzur içinde yaşıyoruz. Bizim mayamızda, ruh köklerimizde anlayış ve hoşgörü var. Hacı Bektaş-ı Veliler, Yunus Emreler, Mevlanalar bu memleketin canları, ozanları ve erenleridir. Onlar da hep aynı şeyleri söylediler. Sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik.

İşte kıymetli hemşehrilerim bizim de bu topraklara ekeceğimiz yegane tohum sevgi ve hoşgörüdür. Kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure gibi birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirmesini; ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. " demiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı - Haberler
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